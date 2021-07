Gang di minorenni si fronteggiano alle Cure, ferito 14enne

Rissa tra minorenni con un 14enne ferito ieri pomeriggio nel quartiere delle Cure, in zona via Brunetti a Firenze. La polizia è intervenuta sul posto mentre i sanitari hanno assistito il ferito. Avrebbe riportato una prognosi di 15 giorni per una botta alla spalla.

Le forze dell'ordine hanno identificato 9 giovani tra i 13 e i 17 anni. La ricostruzione parla di due gruppi rivali, uno capeggiato dal 14enne ferito con altri due coetanei, l'altro con 6 tra ragazze e ragazzi. Il ferito avrebbe raccontato inoltre che uno della 'gang' rivale avrebbe estratto un piccolo coltello per minacciarli. La versione dall'altra parte invece mette in mano il coltello al 14enne. Gli accertamenti sono ancora in corso.