Un operaio 54enne è morto a Carrara, in un'azienda di Avenza, dopo essere caduto da un'altezza considerevole: ben 15 metri. L'uomo si trovava nella ditta di produzione macchine per la lavorazione del marmo. Alle 7.50 è stato dato l'allarme al 118. Sul posto i sanitari, i carabinieri e il personale dell'Asl. Per l'uomo non ci sarebbe stato niente da fare fin da subito.