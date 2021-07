Picchielli (Lega Giovani) presente all'Università d'Estate del Vlaams Belang

Nello scorso weekend una delegazione di giovani della Lega, capitanati dal responsabile esteri Davide Quadri ha partecipato all’Università d’Estate organizzata dalla giovanile fiamminga del Vlaams Belang.

Il Vlaams Belang Jongeren guidato da Filip Brusselman, parlamentare delle Fiandre, è la giovanile del primo partito del Belgio.

“Grande interesse è stato manifestato nei confronti del laboratorio politico italiano e della Lega” afferma sempre Quadri “Abbiamo condiviso con i nostri alleati la storia del nostro movimento e approfondito su temi identitari. Con movimenti come il Vlaams Belang la Lega vanta un rapporto ventennale sia a livello giovanile che di partiti madre, un’amicizia continuativa nel corso di numerosi scenari”.

Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Premier ad Empoli e Coordinatore Provinciale Lega Giovani Firenze era presente alle tre giorni tedesca.

"Incontri come questi sono fondamentali per scambiare le esperienze nei rispettivi paesi. Ho avuto anche spunti per il lavoro sul territorio e mi ispirerò ad alcune "best pratices" di territori riconosciuti come virtuosi per il futuro lavoro consiliare nell'interesse dei cittadini empolesi.

Agli incontri erano presenti anche delegazioni della Junge Alternative dalla Germania e di Generation Nation, la giovanile di Marine Le Pen, dalla Francia con i quali si sono affrontati temi comunitari ed azioni politiche per coinvolgere i propri coetanei in politica.

Fonte: Ufficio Stampa