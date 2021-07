Ridurre i canoni di affitto delle attività commerciali dell’aeroporto Galileo Galilei: il consiglio regionale dice sì

Ridurre i canoni di affitto delle attività commerciali dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. La mozione, presentata dal consigliere regionale Diego Petrucci (FdI), con emendamenti del Pd, grazie al lavoro del consigliere Andrea Pieroni, è stata approvata all’unanimità, questa mattina in commissione Sviluppo economico presieduta da Ilaria Bugetti (Pd).

Nell’atto si impegna la Giunta regionale ad adoperarsi, attraverso i rappresentanti di nomina pubblica del Cda di Toscana Aeroporti, per gestire e programmare, con le opportune modalità, l’utilizzo di fondi anche in favore delle attività commerciali dell’aeroporto Galilei di Pisa. Il fine è quello di ottenere per il biennio 2020-2021 la riduzione dei canoni di locazione e di eliminare il pagamento della quota minima annua. Nell’atto si ricorda che la “Giunta regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione fino al un massimo di 10milioni di euro per il 2020 alla società di gestione degli scali toscani di Pisa e Firenze”.

La presidente Bugetti ha comunicato alla commissione che in data 14 luglio ha scritto all’amministratore di Toscana aeroporti per avere alcuni dettagli in merito alla situazione attuale sui canoni di affitto ma che ancora non è stata data risposta.

Nell’atto si afferma poi che “Toscana Aeroporti ha trasportato nel 2020 un milione e 984mila 552 passeggeri, in calo del 76 per cento rispetto al 2019 a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia” e “il calo nel numero di passeggeri nell’aeroporto ha causato alle attività commerciali presenti nella struttura una gravissima riduzione dei ricavi”. Si fa presente inoltre, che “tali esercizi sono costretti a sostenere il pagamento di canoni di affitto estremamente gravosi” e che “alcune attività riconoscono a Toscana Aeroporti anche il pagamento di royalty in percentuale sugli incassi e/o una quota minima annua”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale