Solidarietà alimentare, tornano i buoni spesa a Santa Croce

La Fondazione Cassa Pisa, grazie alla scelta di erogare contributi per interventi di solidarietà alimentare a sostegno di cittadini e famiglie in difficoltà a causa della pandemia, ha erogato al Comune di Santa Croce sull'Arno 40mila euro finalizzati alla distribuzione di buoni spesa, così come avvenuto nei mesi scorsi in occasione della prima ondata di Covid-19.

La Società della Salute ha elaborato quindi anche per l'estate 2021 un disciplinare che regola la distribuzione dei buoni spesa.

Il Comune di Santa Croce sull’Arno pubblicherà il modulo online per fare domanda a partire da venerdì 23 luglio 2021 alle ore 10, e sarà possibile compilarlo fino a lunedì 2 agosto alle ore 10.

Il link al modulo è pubblicato sul sito del Comune di Santa Croce sull’Arno, nelle news e all’interno della sezione dedicata al Covid-19 http://www.comune.santacroce.pi.it/covid19-aggiornamenti

così come il disciplinare di cui si raccomanda un’attenta lettura prima di procedere alla compilazione.

Il Comune di Santa Croce sull’Arno mette a disposizione i seguenti numeri di telefono per rispondere ai dubbi di chi ha difficoltà a compilare il modulo online: 0571 389981; 0571 389931. L’orario in cui si può telefonare è dalle 9 alle 13, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Le domande verranno esaminate alla Società della Salute e le eventuali accettazioni delle richieste verranno comunicate telefonicamente dal Comune ai cittadini. Si raccomanda a chi compila il modulo di verificare di aver inserito il numero di telefono corretto e in uso, ai fini di velocizzare il più possibile le procedure.

Inizierà nel mese di agosto la distribuzione dei buoni spesa ai beneficiari, che potranno spenderli negli esercizi che avranno aderito all’iniziativa (supermercati, negozi, farmacie, visibili sul sito del comune) entro 90 giorni dal ricevimento.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno