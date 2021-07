Teatro fuori dal teatro, il gran finale con Hendel a Castelfiorentino

Giunge al termine la fortunata rassegna teatrale “Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro” che ha ospitato nel magnifico spazio del Cassero della Pieve dei SS Ippolito e Biagio, a Castelfiorentino, David Riondino, Dario Vergassola e Lella Costa. Notevole l’apprezzamento del pubblico che ha seguito numeroso, ma nell’assoluto rispetto delle normative Covid vigenti, gli spettacoli proposti.

Il gran finale della terza edizione della rassegna prevede Lunedì 26 luglio alle ore 21,45 lo spettacolo “La Giovinezza è sopravvalutata” di e con Paolo Hendel.

“Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei…’.”

Grazie a quell’incontro Paolo Hendel si rende conto che si sta “pericolosamente” avvicinando alla stagione della terza età e che è venuto il momento di fare i conti con quella che Giacomo Leopardi definisce “la detestata soglia di vecchiezza”.

Lo fa a suo modo, in una sorta di confessione autoironica sugli anni che passano, con tutto ciò che questo comporta: ansie, ipocondria, visite dall’urologo, la moda dei ritocchini estetici e le inevitabili riflessioni, sia di ordine filosofico che pratico, sulla 'dipartita' (Meglio farsi cremare e diventare un diamante, secondo le più recenti tendenze, o far spedire le proprie ceneri con un razzo nello spazio?). Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli 'errori di maturità' sono una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria.

Utilizzando il linguaggio dello stand up comedy, avvalendosi della preziosa e irrinunciabile complicità del coautore Marco Vicari e del regista Gioele Dix, Hendel racconta con una sincerità disarmante non solo sé stesso, ma anche un Paese, l’Italia, che, come dicono le statistiche, sta invecchiando inesorabilmente.

TEATRO AL POPOLO-TEATRO FUORI DAL TEATRO

Castelfiorentino, Cassero della Pieve dei SS Ippolito e Biagio

Lunedì 26 luglio ore 21,45

“La Giovinezza è sopravvalutata”

di Paolo Hendel e Marco Vicari

con Paolo Hendel

Regia di Gioele Dix

Ingresso gratuito/Prenotazione obbligatoria

Fonte: Ufficio stampa