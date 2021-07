Transizione digitale, Vinci attiva l'app iO per pagamenti e servizi

Prosegue il percorso di transizione tecnologica del Comune di Vinci. L'Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Torchia, infatti, sta ulteriormente implementando i servizi digitali, erogati quindi tramite la rete, consentendo al cittadino di accedervi in remoto comodamente da casa.

In linea con le disposizioni del Piano triennale per l'informatica 2020-2023 sui pagamenti obbligatori in forma elettronica verso la pubblica amministrazione, Vinci è fra i primi comuni toscani ad aver già attivato l'app iO che, oltre ai pagamenti con moneta elettronica, consente di svolgere digitalmente altri adempimenti come il pagamento di tasse, bolli auto e rate.

L’app consente agli enti abilitati, tra cui il Comune di Vinci, di offrire servizi e veicolare comunicazioni al cittadino in modo semplice e sicuro, direttamente su smartphone. L'applicazione è integrata con PagoPa la piattaforma per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione, a cui è possibile accedere anche dall'home page del sito comunale.

In particolare, con PagoPa e iO sarà possibile per i cittadini di Vinci pagare tramite pc o smartphone i diritti di segreteria, la retta del doposcuola, quella del prescuola e dell'asilo nido comunale, la retta dei Centri estivi al CAG e la quota per il servizio di trasporto scolastico.

Inoltre, tramite l'app iO il cittadino potrà essere avvisato, ricevendo direttamente un messaggio sul proprio smartphone, quando si avvicina una scadenza, per esempio quella della propria carta d'identità.

Senza dimenticare gli altri servizi digitali attivati dall'Amministrazione comunale a cui è possibile accedere direttamente dal sito web del Comune tramite la propria identità Spid. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, infatti, si potrà inoltrare l'istanza per l'iscrizione al servizio di trasporto e refezione a scuola, e a quello dell'entrata anticipata (prescuola), oltre che per il rilascio di certificati anagrafici.

“Il Comune di Vinci sta investendo molto sulla transizione digitale dei servizi - sottolinea la vicesindaca con delega all'Innovazione tecnologica - Questo ci permetterà di offrire servizi sempre più efficienti e rapidi ai cittadini. Nei prossimi mesi continueremo a implementare la lista dei servizi erogati dal Comune direttamente on line. La digitalizzazione deve diventare uno strumento per semplificare, per migliorare il rapporto tra il cittadino e la Pubblica amministrazione. Sono già oltre 2mila i vinciani che hanno scaricato l'app iO. Invitiamo pertanto la cittadinanza a scaricarla per poter usufruire dei servizi digitali del Comune”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa