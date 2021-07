A Firenze il mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo festeggia gli 80 anni di Sergio Mattarella

Ci sono Roberto Mancini e Gianni Morandi, Stefano Accorsi e Paolo Fresu, Irene Grandi e Bebe Vio, Nicole Orlando e Fiona May, Piefrancesco Favino, Giorgio Panariello e molti altri. Venti personalità tra musica, spettacolo, tv, letteratura e sport fanno, ognuno a suo modo, gli auguri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che domani compie 80 anni. Il tutto in un video, ideato e realizzato dal Comune di Firenze, che sarà visibile domani sul sito e sui canali social dell’Ente. Tra gli auguri, anche quelli di un coro di medici e infermieri fiorentini in memoria del duro lavoro sanitario nei mesi appena trascorsi.

“Il presidente Mattarella - dichiara il sindaco Dario Nardella - è una figura di garanzia insostituibile che ha dato prova di lungimiranza, fermezza ed equità in tutto il suo mandato e in particolare nel momento difficilissimo della pandemia e della transizione politica che ne è seguita. Ci fa un immenso piacere, ed è anche un onore, potergli inviare questi auguri speciali, un piccolo pensiero da Firenze e da tanti artisti e personaggi popolari che lo hanno conosciuto e che lo stimano e apprezzano. Voglio ringraziarli tutti per i contributi appassionati e sinceri che hanno condiviso”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa