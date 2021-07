Molesta clienti al bar, arrestato 31enne con addosso stupefacenti

Arrestato un 31enne di origine marocchina dai carabinieri di Campi Bisenzio per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane è stato trovato dai militari completamente ubriaco in un bar di via Buozzi, mentre iniziava ad infastidire la clientela. Con sé aveva una modica quantità di shaboo e oppiacei oltre a due cellulari risultati provento di furto.

L’arrestato, noto ai Carabinieri per i suoi trascorsi di polizia, era sottoposto anche alla misura preventiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposta dal Tribunale di Firenze a seguito di condanna per analoghi reati.

Il 31enne dopo l’arresto, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, fissata per la mattinata di oggi. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di “ricettazione” dei due telefoni cellulari.