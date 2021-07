Beccato in bici ma doveva essere ai domiciliari: braccialetto elettronico per un 47enne

Un 47enne albanese, ai domiciliari dal 16 luglio per divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, è stato beccato fuori casa in bici a Firenze. Il fatto è stato scoperto alle 22.30 di ieri dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze. L'uomo non era stato trovato in casa e dopo circa mezz'ora è stato rintracciato mentre rincasava a bordo della sua bicicletta elettrica. L’uomo è stato fermata ed arrestato per il reato di evasione. Lo stesso, trattenuto presso la camera di sicurezza, è stato giudicato nella mattinata di oggi. L'arresto è stato convalidato con applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.