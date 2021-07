Bollicine sul Belvedere, degustazioni sotto le stelle di Certaldo

Un ritorno atteso, capace di mettere al centro le eccellenze e di regalare un momento di spensieratezza nel segno di calici e degustazioni. Torna nella suggestiva location del Belvedere Ernesto Calindri di Certaldo alto "Bollicine sul Belvedere", evento a cura dell'associazione Centro storico Certaldo alto e del Comune di Certaldo, in collaborazione con l'associazione italiana sommelier Toscana. Uno degli appuntamenti da non perdere dell'estate nel borgo medievale.

La data da segnare in agenda è quella di venerdì 30 luglio 2021: l'iniziativa si svolgerà a partire dalle 21.30 e fino a mezzanotte. L'ingresso alla degustazione guidata avrà un costo di 20 euro e permetterà di partecipare al momento "Incontri di spumanti: Toscana vs Resto d'Italia", tema dell'edizione 2021. Le degustazioni saranno a cura di Luigi Pizzolato, che guiderà i presenti in un percorso di approfondimento fra etichette eccellenti. Il tutto arricchito da un panorama mozzafiato e stuzzichini.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo info.associazionecertaldoalto@gmail.com. I posti, spiegano gli organizzatori, sono limitati e a sedere: in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria.