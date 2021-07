'Cantieri Montelupo' si chiude con l'incontro tra ceramica e letteratura

Un mese e mezzo in cui la ceramica è stata la protagonista dell'estate montelupina. Tante le iniziative, gli incontri e i laboratori che settimana dopo settimana hanno richiamato un vasto pubblico, molti dei quali provenienti da fuori Montelupo e interessati ad approfondire la conoscenza della ceramica e dell'arte contemporanea.

Questo fine settimana si terrà l'ultimo degli appuntamenti del fortunato progetto "Cantieri Montelupo" curata da Christian Caliandro.

Un incontro fra ceramica e letteratura, fra la forma e la parola.

Venerdì 23 luglio a partire dalle ore 19.00 presso la Fornace del Museo (via Giro delle Mura) di terrà la conversazione con Marco Raparelli, Christian Caliandro, Mauro Covacich e a seguire aperitivo.

Il giorno successivo dalle 10.30 alle 13.00 appuntamento con il seminario curato da Christian Caliandro che si concentrerà sul rapporto tra ceramica e arte contemporanea: il punto di partenza di questa riflessione sarà la nozione di “utensile” come oggetto quotidiano, che viveva e vive nello spazio/tempo esistenziale delle persone e delle comunità, insieme alle persone e alle comunità.

Dalle 15.00 alle 19.00 sarà la volta del workshop con Marco Raparelli, che descrive così il programma della giornata.

"Il mio modo di disegnare non propriamente accademico è parte integrante della mia ricerca artistica che da anni è focalizzata sull’attenzione al mondo che mi circonda: partendo dalle radici dei comic books, libri umoristici, fanzine autoprodotte, ho sviluppato nel tempo un linguaggio comunicativo apparentemente ironico che mi permette di indagare attraverso un certo sguardo sociale le svariate sfaccettature del mondo circostante e delle varie comunità di cui è composto compreso quella dell’arte.

Il workshop intende focalizzarsi sui vari aspetti del mio lavoro: l’osservazione del mondo, degli uomini, della natura - attraverso la produzione di libri, video animazioni e installazioni dove più mezzi espressivi si avvicendano. Di come la narrazione sia presente nella mia produzione artistica e di come la parola sia parte integrante dell’immagine.

Pertanto la mia intenzione è quella di sviluppare, con i partecipanti al workshop, una sorta di ritratto collettivo invitandole a disegnare il loro prossimo senza decorativismi, in base alle proprie possibilità".

Per il workshop della mattina è previsto un massimo di 25 partecipanti e per quello del pomeriggio un massimo di 12 partecipanti, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria contatando info@museomontelupo.it oppure 0571 1590300.

Martedì 27 luglio a partire dalle 19.00, in occasione del finissage di "Sante, Madonne e Arpie. Artiste della ceramica in dialogo con le collezioni del Museo" prevista una serata speciale al Museo della Ceramica.

A partire dalle ore 19.00 visita guidata alla mostra alla presenza delle artiste; il percorso partirà dalla Fornace del Museo e arriverà al Museo della Ceramica.

Alle ore 20.00, presso il piazzale del Museo della Ceramica si terrà la performance, curata da Shilha Cintelli con la partecipazione delle artiste e ceramiste della Strada della Ceramica.

"Si conclude questo viaggio al femminile iniziato in pieno lockdown con una performance. Frangere. Pezzi di ognuna di noi, simbolicamente vengono ricomposti per riunirsi poi in un’unica identità femminile. Un vaso, contenitore della nostra storia, verrà gettato a terra e sarà proprio la forza con la quale ognuna romperà quell'oggetto che darà vita ad un frammento diverso ogni volta. Un atto ripetuto più volte fino a comporre tutte insieme qualcosa di nuovo, unendo le varie identità di ognuna in unica sola. Vasi, franti, spezzati, smarriti, si ritrovano tutti sotto un altra forma".

La serata si concluderà con un dj set di Marco Raparelli a.k.a. Cot Rock con DJ Baro dei COLLEDERFOMENTO, uno dei gruppi hip hop più importanti d'Italia.

Il DJ set - che si inserisce all'interno del progetto WELOVERADIO - presenterà una selezione di soul, funk, hip-hop e mash-up autoprodotti.

