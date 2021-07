Colpo in appartamento a Rifredi: via collane, gioielli, e libretti bancari

Colpo ieri in un appartamento di Firenze, nella zona di Rifredi. Sono stati portati via collane di perle, gioielli in oro, diamanti e libretti bancari. I ladri sarebbero entrati aprendo la porta con un passepartout, senza lasciare segni di scasso. Sulla vicenda sta indagando la polizia. Il valore del bottino è in corso di quantificazione da parte del proprietario. Altro tentativo di furto, non è chiaro se collegato a questo, è avvenuto sempre ieri nella zona di lungarno Colombo: ladri sono entrati in un'abitazione e hanno tentato di aprire la cassaforte, ma sono stati messi in fuga dai vicini.