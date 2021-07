Buongiorno oggi ringrazio Carla che mi ha scritto una mail e mi ha mandato questa ricetta particolare e a mio parere molto buona, adoro le patate in tutte le salse e mi piacciono le vongole. Potrebbe essere non solo considerato come primo piatto ma anche come piatto unico.

Carla ha utilizzato delle vongole fresche e anche secondo me sarebbe la scelta migliore per preparare questo piatto, ma potete anche utilizzare quelle congelate.

Se decidete di utilizzare le vongole fresche prima dovete lavarle bene e anche spurgarle dalla loro sabbia. Nella ricetta c'è scritto come fare ma se se volete saperne di più visitate questa pagina, ci sono anche i consigli nell'eventualità che vi avanzino le vongole e come conservarle:

ricette.giallozafferano.it/Come-pulire-le-vongole.html

Crema di patate con vongole

Ingredienti per 4 persone

1k di patate

500 gr di vongole

1 cipolla

1 spicchio di aglio

100 gr di vino bianco secco

Olio extra vergine

Prezzemolo

Peperoncino

Sale e pepe

Preparazione

Pulite le patate e tagliatele a cubetti. In un padella fate soffriggere la cipolla in un po’ d’olio e sfumate con il vino bianco. Aggiungete le patate e un po’ di acqua, un pizzico di sale e pepe e fate cuocere a fuoco medio fino a completa cottura. Quando sono ancora calde, con un frullatore a immersione riducete le patate in crema e lasciate intiepidire il tutto. Se le vongole sono fresche mettetele in ammollo in una ciotola capiente per farle spurgare dalla propria sabbia, aggiungete anche un po’ di sale grosso, dopo una mezz’ora cambiate l’acqua e ripetete l’operazione fino a che non vedrete più la sabbia sul fondo. Lavate le vongole sotto acqua corrente. In una padella capiente fate soffriggere l’aglio nell’olio e poi aggiungete le vongole. Chiudete con un coperchio e lasciate cuocere fino all’apertura delle vongole. Sgusciate le vongole. Unite l’acqua di cottura che si sarà formata alla crema di patate avendo cura di filtrarla prima. Distribuite la crema tiepida nelle fondine, aggiungete un buon cucchiaio di vongole per finire una spolverata di prezzemolo tritato, del peperoncino in scaglie e dell’olio a crudo.

Carla

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.