"Diritti al punto": iniziativa del Pd Sesto con Marco Calzolari, Iacopo Melio e Yiftalem Parigi

“Quali battaglie per i diritti nel mondo del post-Covid?“: è questa la domanda a cui proveranno a rispondere Marco Calzolari, Iacopo Melio e Yiftalem Parigi nell’iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Sesto Fiorentino in programma venerdì 23 luglio alle 18 in diretta sulla pagina Facebook del Pd sestese.

Il consigliere comunale del Pd Sesto Marco Calzolari, insieme a Iacopo Melio (consigliere regionale del Pd e fondatore dell'associazione #vorreiprendereiltreno) e Yiftalem Parigi (sindacalista dei riders NIDIL-CGIL), affronterà il tema dei diritti a 360°. Dai diritti civili con il Ddl Zan a quelli sociali con le battaglie dei riders, sarà l'occasione per capire meglio quali sono le sfide che il mondo post-Covid ci presenterà davanti. Il Partito Democratico invita tutti i cittadini a partecipare all'iniziativa.