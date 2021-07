Due nuove scuole di specializzazione medica all'Università di Siena

Si arricchisce l'offerta formativa dell'Università di Siena nel campo delle specializzazioni mediche. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha infatti accreditato, per il prossimo anno accademico, due nuove Scuole di specializzazione, in Chirurgia toracica e in Medicina legale, che fanno salire a 32 il numero complessivo dei corsi di area sanitaria.

“Le politiche di reclutamento concordate tra Università, in particolare i tre dipartimenti di area medica, e Azienda ospedaliera universitaria senese – commenta il rettore dell'Ateneo Francesco Frati – hanno permesso di ottenere questo importante risultato. Il numero delle scuole cresce grazie anche al coordinamento di una vasta rete formativa che, oltre alle strutture assistenziali dell’Aous, comprende strutture dell’Azienda Usl Sud-Est e altre istituzioni ospedaliere toscane, umbre e di altre regioni”.

Intanto, martedì scorso, 134 candidati hanno partecipato al concorso di ammissione alle Scuole, che si è svolto regolarmente e in sicurezza, rispettando tutte le disposizioni per l’emergenza covid, presso il polo di via Mattioli.

Nei prossimi giorni sarà comunicata anche la ripartizione delle borse di specializzazione, attribuite dal Ministero della Salute alle diverse Scuole.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa