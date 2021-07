Arriva L'Enigmistica di gonews.it, quiz e cruciverba sui nostri territori

Dalla prossima settimana sarà disponibile nelle città dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio L'Enigmistica di gonews.it, un librettino gratuito che sarà distribuito nei locali pubblici e alla popolazione.

Il supplemento è il primo cartaceo prodotto da gonews.it, quotidiano online presente dal 2007 nell'Empolese Valdelsa e nel comprensorio del cuoio. In vista delle vacanze estive abbiamo voluto produrre un piccolo passatempo per grandi e piccini. Troverete il CrucivEmpolese, dedicato alle domande degli 11 comuni, come pure il CruciCuoio, legato ai comuni dove viene prodotta la pelle. E ancora il rebus della pagina iniziale, i Sudoku, Unisci i puntini per i più piccoli e il Cruciverbone, per chi sa davvero tutto sulle nostre zone. Nell'ultima pagina, un QR code vi porterà direttamente alle soluzioni dell'Enigmistica.

L'Enigmistica di gonews.it è stata realizzata dalla redazione di gonews.it, con il prezioso supporto di Gianmarco Lotti, Margherita Cecchin ed Elia Billero.

Il consueto sondaggio del giovedì di gonews.it, in giro per le strade di Empoli, si è trasformato in un siparietto per chiedervi quante ne sapete sul territorio, prendendo alcune definizioni dei tre cruciverba presenti.

Ricordiamo che l'Enigmistica di gonews.it è completamente gratuita e sarà distribuita nelle prossime settimane su tutto il territorio. Seguiteci per sapere dove poter trovare la vostra copia, vi aggiorneremo anche sui social!