FdI: "Condanna a chi minacciò Poggianti, giustizia è fatta"

Dai vari livelli territoriali di Fratelli d’Italia arriva il plauso alla sentenza che ha visto dar ragione a Andrea Poggianti, candidato sindaco a Empoli nel 2019 per il centrodestra e attuale capogruppo Fdi in consiglio comunale.

“Con questa sentenza - interviene Claudio Gemelli, portavoce provinciale Fdi - si sancisce un punto fermo che deve valere anche anche per tutte le campagne elettorali in Toscana: l'avversario va sempre rispettato. Spesso invece abbiamo assistito a vere e proprie campagne di odio condite da insulti volte screditare l'avversario politico, magari perché si aveva poco da dire nei contenuti. Non è questa la politica che ci piace, ma quella fatta sui contenuti e che mai trascenda nel personale o nella diffamazione.”

“Giustizia è fatta, - conclude Federico Pavese, collega di consiglio di Poggianti e dirigente regionale del partito di Giorgia Meloni - finalmente passa il principio che non si può sempre aprire bocca e offendere chi non la pensa come te, dando del “fascista” e facendola sempre franca. È una vittoria legale ma anche politica e umana per l’amico Andrea ma anche per tutta la Destra di zona che, troppo spesso, argomenta in modo pacato e corretto le proprie legittime posizioni ma trova quasi sempre risposte e attacchi inqualificabili”.

Fratelli d’Italia Empolese-Valdelsa