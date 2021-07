Grave lutto a Montaione: muore a soli 20 anni Giulia Ciulli

Un grave lutto ha colpito la comunità di Montaione. È morta a soli 20 anni Giulia Ciulli, a portarsela via una brutta malattia. Una giovane vita spezzata, una morte inspiegabile. A fare e condoglianze ai genitori Susanna e Paolo è stato anche il sindaco di Montaione Paolo Pomponi.

Così in un post su facebook: "Oggi è un giorno drammatico per la nostra comunità, uno di quelli che MAI vorremmo vivere, MAI. Non ci sono parole, non possono esserci parole che possano minimamente consolare dei genitori che perdono una figlia ventenne. E sinceramente mi costa tanto fare un post per questo drammatico evento, non riesco a dire veramente niente, mi sento e sono assolutamente inadeguato. Ho pensato anche se fosse giusto, opportuno, farlo. Vorrei però che Susanna e Paolo sapessero che la comunità montaionese è affranta e si stringe a loro. Così come tutto il nostro affetto va a Francesco, a Tommaso, ai nonni, agli zii. Perdonatemi se ho fatto un post inadatto. Ciao Giulia cara che adesso sei una bellissima stella che brilla lassù".