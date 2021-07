Green pass attivo dal 5 agosto: servirà per ristoranti al chiuso e non solo

Green pass Toscana dal 5 agosto. Il green pass in stile francese arriverà anche in Italia e ovviamente in Toscana. L'obbligatorietà sarà estesa per l'accesso ai ristoranti e bar al chiuso (non all'aperto e nemmeno al bancone), agli spettacoli all'aperto, a centri termali, piscine, stadi, palestre, fiere, congressi e concorsi.

L'entrata in vigore sarà posticipata di due settimane per dare il tempo necessario a tutti di uniformarsi alle regole. Saranno anche previsti tamponi a costo calmierato per le famigli e per chi non può vaccinarsi. Dal 5 agosto, dunque, servirà il green pass.

Questo è quanto trapela dalla Conferenza delle Regioni dopo l'incontro con il Governo. Green Pass Toscana era stato anche al centro dell'ultimo sondaggio di gonews.it.

I nuovi casi di Coronavirus - in rialzo anche nella nostra regione - hanno portato il Governo a prendere provvedimenti. Quando si parla di green pass alla francese si intende un certificato che può permettere di entrare in luoghi al chiuso e fare attività che fino a due anni fa facevano parte della nostra quotidianità.

Il pass si ottiene dopo la seconda dose di vaccino o quindici giorni dopo la prima; si può avere pure con un tampone risultato negativo nelle ultime quarantotto ore, oppure con l'attestazione di avvenuta guarigione da Covid-19 negli ultimi sei mesi. È digitale e stampabile, contiene un QR Code e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emesso soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.

Se si ha bisogno di assistenza tecnica si può contattare il numero verde 800.91.24.91 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 o scrivere all’indirizzo: cittadini@dgc.gov.it.