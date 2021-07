Incendio sull'Argentario, 2 ettari in fumo

Bruciano da poco prima di mezzogiorno di oggi i boschi sopra Forte Stella sull'Argentario. Sul posto stanno intervenendo squadre della Racchetta delle sezioni Capalbio e Argentario, i vigili del Fuoco di Orbetello, operai e direttore operazioni delle colline metallifere. Dall'alto due elicotteri del sistema regionale antincendio stanno effettuando numerosi sganci di acquaper contenere le fiamme in una zona di bosco tagliata di recente. Al momento sono bruciati poco più di 2 ettari ma ancora le fiamme non sono sotto controllo. In arrivo ulteriori squadre di Racchetta per rinforzare il dispositivo di spegnimento.