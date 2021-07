Incendio in una falegnameria di Greve, danni ingenti

Una falegnameria è andata in fiamme alle 5.30 del mattino a Meleto di Greve in Chianti. L'edificio è andato completamente in fiamme, sono ingenti i danni alla struttura ma fortunatamente non ci sono persone rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, Figline, Firenze Ovest, Calenzano, Siena, Prato, Arezzo.

I vigili del fuoco sono attualmente a lavoro per spegnere le fiamme, successivamente inizierà l'operazione di smassamento e bonifica e di messa in sicurezza.