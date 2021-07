‘Mercatale in Empoli’, ultimi due sabati per il mercato agroalimentare dei prodotti della terra locale e toscana

Prima della pausa estiva, che sarà solo ad agosto per ritornare a settembre, il mercato agroalimentare empolese, Il Mercatale, da appuntamento a sabato 24 luglio 2021, in Via Bisarnella, all’ingresso del parco Mariambini, sulla Statale, dalle 8 alle 13 per poi chiudere la stagione sabato 31 luglio.

Dal produttore direttamente al consumatore, la vetrina del gusto, della qualità dei prodotti agricoli di qualità, locali e toscani, a due passi da casa, non tradirà le vostre aspettative.

LE AZIENDE - Rudi dell'azienda agricola La Chiocciola d'Elsa con chiocciole e verdure; L’Antico forno Romolino di Lastra a Signa con pane di grani antichi, pane alle patate schiacciate e tanto altro ancora. Non mancheranno i salumi di filiera toscana di Marco dalla sua macelleria di Castelfiorentino; Il Colle Fiorentino con ortaggi di stagione sempre da Montespertoli. E poi, le verdure dell'azienda agricola di Luigina di Certaldo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa