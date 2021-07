Valdinievole, minaccia e maltratta la partner malata

Un nuovo caso di maltrattamenti in famiglia è avvenuto in Valdinievole. Al centro della vicenda un uomo di origini romene. La polizia di Montecatini Terme lo ha allontanato dalla casa familiare e colpito con divieto di avvicinamento ai luoghi della partner. L'uomo ha maltrattato la donna in più occasioni, arrivando a minacciarla di morte. È stata applicata l’aggravante per aver approfittato delle precarie condizioni di salute della donna, affetta da neoplasia, e di aver commesso il fatto, reiterato nel tempo, in stato di ubriachezza abituale.