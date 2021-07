Inaugurata nuova illuminazione nel centro di Ponsacco

Inaugurata la nuova illuminazione artistica del centro storico di Ponsacco.

In occasione del concerto della Ponsacco Jazz Orchestra di ieri sera in Piazza San Giovanni, sono stati illuminati i monumenti di Canuti.

Grazie al contributo della Banca Popolare di Lajatico, da sempre vicina al nostro territorio, l’Amministrazione ha presentato, insieme al Dott. Signorini, direttore della filiale di Ponsacco, e a Confcommercio le nuove luci pensate per illuminare i monumenti artistici nel centro storico cittadino. “Un intervento fortemente apprezzato dai nostri commercianti e dalla cittadinanza” - dichiara la Sindaca Francesca Brogi- “un segnale importante e di buon auspicio per la ripresa del commercio dopo questa pausa molto pesante per il mondo dell’imprenditoria dovuta alla Pandemia”.

“La luce” - continua la sindaca - “svolge una funzione fondamentale come elemento decorativo e di valorizzazione, il nostro obbiettivo è di iniziare un percorso che parta dal corso e nel tempo si allarghi a tutto il centro storico”.

"Abbiamo contribuito con piacere all'iniziativa dell'Amministrazione Comunale, come già negli anni precedenti” - afferma il direttore della filiale Dott. Signorini – “e a maggior ragione quest'anno per dare un segnale concreto di ripartenza soprattutto verso le attività del territorio, alle quali la Banca ha sempre dimostrato vicinanza e sostegno e che sono alla base del tessuto economico cittadino".

Il presidente Confcommercio Area Vasta, Alessandro Simonelli, esprime piena soddisfazione per l'installazione luminosa che va a esaltare i monumenti artistici e soprattutto sancisce il primo passo di riqualificazione del centro storico: “Ringraziamo l'amministrazione per aver ascoltato le nostre richieste che saranno ulteriormente soddisfatte con altri interventi richiesti nei prossimi mesi".

Fonte: Comune di Ponsacco