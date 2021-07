Ripartenza del basket, l'appello dell'Use Empoli: "Vaccinatevi"

Il 1 luglio è iniziata ufficialmente la stagione sportiva 2021-2022. A differenza di un anno fa abbiamo uno strumento in più fondamentale per difenderci dal covid: il vaccino.

La stagione sportiva appena conclusa non è stata facile specialmente per i gruppi giovanili: tampone in pratica ogni settimana. Stesso discorso per i campionati di A1 femminile, serie B e serie C maschile. Abbiamo sfiorato i 3 mila tamponi con costi esorbitanti senza contare i costi per la sanificazione giornaliera degli impianti e delle attrezzature e l’attivazione di tutte le procedure burocratiche legate ai protocolli antipandemia.

Ringraziamo il sostegno i nostri sponsor, i genitori dei nostri ragazzi e ragazze, gli allenatori, il nostro staff medico e di segreteria. Un contributo è venuto anche da Fip e dalle Leghe maschile e femminile. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Ben poco da parte del Governo per le Associazioni sportive senza fine di lucro come sono Use, Use Rosa, Basket Biancorosso e Pool Use

I bambini e le bambine del minibasket sono rimasti praticamente fermi e solo a maggio hanno potuto riprendere a giocare sui campi all’aperto. Per fortuna tra giugno e luglio hanno potuto partecipare al camp, anche se in forma ridotta e si spera che a settembre anche loro possano tornare in plaestra

L’unico strumento per poter tornare al Pala Sammontana e nelle altre palestre in sicurezza è il vaccino.

Invitiamo tutti gli atleti biancorossi dai 12 anni in su a vaccinarsi e tornare a giocare a basket in totale sicurezza.

I protocolli anticovid della Fip per questa nuova stagione sportiva infatti prevedono che tutti coloro: atleti, istruttori, allenatori, dirigenti che saranno in possesso del green pass che attesti di aver concluso l’iter vaccinale saranno esentati da fare i tamponi. Ad oggi ne è previsto uno solo prima della ripresa degli allenamenti, come era avvenuto lo scorso anno.

Siamo pronti a ripartire nella speranza che anche le palestre scolastiche siano nuovamente utilizzabili, in quanto senza di esse gli sport di squadra non si possono praticare. Buone ferie a tutti e buon vaccino.