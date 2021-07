Tavoli rotti, minacce al titolare e poi la fuga. È accaduto in via di Brozzi, nell'omonimo quartiere, ieri a Firenze, intorno alle 20.30. Due uomini hanno reagito in malo modo dopo che il titolare li aveva invitati a consumare se volevano rimanere seduti a uno dei tavoli. I due lo avrebbero anche minacciato di morte e di dare fuoco al locale. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.