Stoviglioteca a Firenze: noleggiati gratuitamente oltre 400 coperti

Sono oltre 400 i coperti noleggiati gratuitamente dai cittadini presso il servizio Stoviglioteca del Comune di Firenze, che mette a disposizione piatti, posate e bicchieri durevoli per iniziative organizzate da cittadini e associazioni: un risparmio per l’ambiente e per le tasche dei fiorentini. Obiettivo del servizio è quello di ridurre al massimo il consumo di plastica usa e getta e la produzione di rifiuti durante queste iniziative, sensibilizzando così i cittadini e le associazioni verso comportamenti più sostenibili nei confronti dell’ambiente. Il servizio, attivato a luglio 2020 dall'assessorato all'Ambiente nell'ambito del Piano di azione per la riduzione dell'uso della plastica, è gestito dall’Ufficio Sostenibilità in collaborazione con il Centro anziani Villa Bracci. Il servizio è ripartito dopo l’ultimo lockdown, a maggio scorso.

“Un servizio utile non solo per ridurre la produzione di rifiuti - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -, ma anche per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema dando per prima l’amministrazione il buon esempio nel modificare abitudini e stili di vita. In più, consente un risparmio economico per il cittadino rispetto all’acquisto di stoviglie monouso. L’obiettivo è quello di accompagnare gradualmente una coscienza ambientale che deve sempre più diffondersi tra cittadini, uffici, commercianti e associazioni che operano sul nostro territorio e che questa situazione di difficoltà non deve riportare in secondo piano”.

Le attrezzature della Stoviglioteca sono custodite presso il Centro anziani di Villa Bracci e consistono in uno stock di stoviglie, bicchieri e posate durevoli e lavabili per oltre 200 coperti, che può essere utilizzato, su richiesta e concessione, per la gestione sostenibile degli eventi (buffet, ricevimenti, feste) e delle manifestazioni organizzate in strutture fisse o temporanee. Per ottenere le stoviglie è necessario presentare una richiesta compilando il modulo scaricabile dalla Rete Civica. Al momento della consegna della dotazione dovrà essere versata una cauzione in contanti che varia a seconda delle stoviglie richieste. Il richiedente riceverà il materiale in comodato d’uso e si impegnerà a restituire le stoviglie pulite al Centro anziani di Villa Bracci, dove verranno sottoposte a lavaggio con macchinari idonei per il necessario processo di igienizzazione. I soggetti utilizzatori si impegnano inoltre a organizzare gli eventi in modo ecologico, effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, usare acqua pubblica e altro materiale compostabile o riusabile.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa