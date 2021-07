Studente morto a Firenze, chiesta l'archiviazione delle indagini

È stata chiesta l'archiviazione delle indagini sul caso della morte dello studente del Polimoda di 21 anni precipitato lo scorso 22 febbraio dalla finestra di un appartamento al quarto piano di un palazzo del centro di Firenze, in via Porta Rossa. Sarebbero state escluse, infatti, responsabilità di altre persone. Questo quanto appurato a seguito delle indagini condotte dai carabinieri coordinati dal pm Giuseppe Ledda. Il ragazzo, quindi, avrebbe fatto tutto da solo, probabilmente a causa di un incidente. Aveva partecipato con gli amici a un gioco da tavolo in cui chi sbagliava la risposta doveva bere alcolici