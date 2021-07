Torna sui binari il Porrettana Express: un'altra giornata tra le bellezze della montagna pistoiese

Domenica prossima, 25 luglio, torna sui binari il Porrettana Express, servizio ferroviario in treno storico promosso da Transapp, con il patrocinio dei Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Alto Reno Terme, da Regione Toscana, da Toscana Promozione Turistica e da Fondazione CARIPT, che offre l’opportunità di trascorrere una intera giornata immersi tra le meraviglie dell’Appennino Tosco - Emiliano.

L’iniziativa, lanciata nel 2019, ha lo scopo di favorire la riscoperta dei piccoli borghi, le antiche tradizioni e i luoghi che hanno fatto la storia d’Italia, ma anche la fauna selvatica e le eccellenze dell’enogastronomia locale, con attività dedicate a tutta la famiglia.

Dalla storia delle ferrovie alla bellezza della montagna pistoiese

L’appuntamento con i viaggiatori è alle 8.30 al Deposito Officina Rotabili Storici di Pistoia, impianto della Fondazione FS dove si effettua la manutenzione delle antiche locomotive a vapore che oggi circolano in tutta Italia: qui è in programma una visita guidata finalizzata ad illustrare la storia di questo affascinante luogo. La partenza del treno storico dalla stazione di Pistoia è prevista per le ore 10.30. Prima tappa del viaggio è la stazione di Valdibrana, dove il treno giungerà alle 10.39. Qui i viaggiatori avranno modo di visitare la spettacolare rampa di lanciamento, esempio di particolare viadotto la cui funzione in passato, all’epoca della trazione a vapore, era di consentire ai convogli più pesanti provenienti da Pistoia di poter retrocedere sulla rampa, in regime di manovra, in modo da guadagnare potenza sufficiente per affrontare le difficili pendenze che caratterizzano la linea transappenninica. Oggi, grazie agli interventi realizzati, la sommità della rampa è stata resa visitabile e trasformata in una terrazza da cui è possibile godere una impareggiabile vista sulla città di Pistoia.

Un viaggio dedicato ai cammini immersi nella natura incontaminata

Alle 11.24 il treno ripartirà da Valdibrana alla volta della piccola stazione di Piteccio, con arrivo previsto alle 11.33. Da qui i viaggiatori potranno seguire dei percorsi di trekking alla scoperta della flora e della fauna della Montagna Pistoiese: sono programmate escursioni lungo il tratto pistoiese della Romea Strata e i percorsi del cammino di San Bartolomeo. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Piteccio alle 16.30 con arrivo a Pistoia alle 16.44

Info e biglietti

A bordo treno sarà garantita la distanza interpersonale per godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. I titoli di viaggio saranno acquistabili solo online su www.porrettanaexpress.it

Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it o consultando le pagine ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.

Fonte: Ufficio Stampa