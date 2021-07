“Vaccinatevi e convincete a vaccinarsi”: l’appello dei sindaci e della SdS ai cittadini di Firenze nord ovest

“Vaccinatevi e convincete a vaccinarsi”: arriva deciso e chiaro l’appello dei sette sindaci della zona fiorentina nord ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) e della presidente della Società della Salute della stessa area di appartenenza per una maggiore adesione alla campagna vaccinale.

“Tutti vogliamo andare in vacanza ma il virus continua a circolare e le varianti sono in crescita. Per questo è importante vaccinarsi subito, prima lo facciamo e prima riusciremo a isolare il virus - sottolineano la presidente SdS zona fiorentina nord ovest, Camilla Sanquerin e i sindaci Riccardo Prestini (Calenzano), Emiliano Fossi (Campi Bisenzio), Angela Bagni (Lastra a Signa), Sandro Fallani (Scandicci), Lorenzo Falchi (Sesto Fiorentino), Giampiero Fossi (Signa) e Leonardo Borchi (Vaglia).

Le dosi di vaccini sono disponibili e sono tornate attive anche le prenotazioni “last minute”. “E’ necessario – sottolineano ancora i sindaci e la presidente SdS - che anche i cittadini dei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia si vaccinino e lo facciano presto per limitare al massimo e nel più breve tempo possibile la diffusione del virus. L’unica arma a disposizione che abbiamo ora è una vaccinazione di massa prima della fine dell’estate perché con l’autunno e l’abbassamento delle temperature, il virus può trovare nuovo spazio”.

Al 18 luglio ai residenti della zona fiorentina nord ovest sono state somministrate 125480 prime dosi (pari al 60.63% della popolazione) e 74643 seconde dosi (pari al 36.07% della popolazione).

Nella nord ovest ma solo per le seconde dosi sono ancora attivi i punti vaccinali nei presidi sociosanitari di zona. Sono attivi anche i due Hub vaccinali, a Calenzano nei locali del centro espositivo St.Art in via Garibaldi (solo seconde dosi) e a Scandicci, presso l’Auditorium Rogers.

Per la prenotazione basta andare sul portale regionale on line prenotavaccino.sanita.toscana.it dove è stata nuovamente attivata la funzione “last minute” per prenotare le prime dosi di vaccino anti Covid, dalle ore 19 alle 23.59.

Fonte: Ufficio Stampa Società della Salute