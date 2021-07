VinciAmo d’estate, tre serate di grande teatro in rosa

Tre serate per VinciAmo d’estate edizione 2021.

Tre appuntamenti da non perdere con tre artiste affermate, che proporranno spettacoli sulla condizione femminile, in chiave ironica e intelligente.

“Per il secondo anno, in attesa di poter effettuare la 25esima edizione di Multiscena, con il comune di Vinci abbiamo concordato la seconda edizione di VinciAmo con tre proposte in rosa che esplorano il mondo della scena, della comicità, della scrittura al femminile-spiega Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro- Proposte di grande valore e grazie al Comune di Vinci, gratuite, per favorire la diffusione della cultura di qualità a tutta la comunità”.

Si comincia martedì 27 luglio con Lara Gallo in Donna. Lo spettacolo nasce in seno al progetto artistico “Dimenticanza” a cura di Anna Meacci e Angelo Castaldo. Il monologo dell’attrice Lara Gallo è una narrazione comico-divulgativa sulla ricerca scientifica e in particolar modo sulla scoperta della doppia elica del Dna.

Mercoledì 28 luglio sarà la volta di un’attrice che non ha bisogno di presentazioni: Anna Meacci che proporrà uno dei suoi ultimi lavori Olympe deGouges. Con l’ironia e la profondità che la caratterizza l’attrice racconta la storia dell'autrice della “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (Parigi 1791)”.

Terzo e ultimo appuntamento mercoledì 3 agosto con Michela Murgia interprete del monologo Dove sono le donne?, il suo punto di vista sulla ‘questione femminile’ in una lucida analisi che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa.

“Come ogni anno, non poteva mancare la qualità degli spettacoli organizzati da Giallo Mare Minimal Teatro all'interno del cartellone estivo degli eventi culturali di Vinci - commenta la vicesindaca di Vinci con delega alla cultura Sara Iallorenzi - Una collaborazione consolidatasi negli anni e certificata da Multiscena, la rassegna che da 25 anni organizziamo a Vinci durante l'estate. I tre appuntamenti previsti affrontano argomenti legati alle questioni femminili, con tre grandi figure della cultura e dello spettacolo. Ricordiamo che per via delle norme di sicurezza anti Covid-19 i posti sono limitati, per cui consigliamo a chi volesse assistere agli spettacoli di prenotare”.

I primi due spettacoli si terranno alla terrazza della casa del popolo di Sovigliana, mentre la Murgia sarà protagonista in piazza Masi a Vinci.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e sono a ingresso gratuito.

La prenotazione è obbligatoria, chi volesse assistere agli spettacoli può scrivere una email a info@giallomare.it lasciando nome, cognome e numero telefonico e specificando in caso di più persone se si è congiunti.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

Per tenersi aggiornati sugli eventi si può seguire la pagina Facebook di Giallo Mare Minimal Teatro @giallo.teatro o su Instagram

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro