Controlli in due ditte a Prato, scattano denunce e sanzioni

Sono scattate denunce e sanzioni a seguito della verifica di due aziende a Prato, entrambe operanti nel settore tessile. I carabinieri forestali hanno denunciato uno dei due titolari per aver dato lavoro a alcuni extracomunitari senza permesso di soggiorno. È scattata la denuncia all’A.G. anche per aver eseguito il deposito preliminare di rifiuti non pericolosi eseguito senza la prevista autorizzazione, con conseguente sequestro dei medesimi. Elevate, inoltre, pesanti sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro e di ambiente per quasi 20.000 euro. Infine, le due ditte sono risultate evasori totali ai fini della tassa sui rifiuti.