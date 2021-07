Elezioni comunali 2021, 'Un Cuore per Vecchiano' sostiene il candidato Vincenzo Carnì

La nostra lista civica ambientalista autonomista “Un Cuore per Vecchiano” chiederà ai cittadini di Vecchiano il sostegno democratico necessario per poter partecipare alle elezioni comunali previste per il prossimo ottobre 2021 e portare in consiglio comunale persone nuove e idee diverse.

Il nostro candidato sindaco sarà il dott. Vincenzo Carnì, informatore scientifico di 57 anni, nato a Caulonia (Reggio Calabria), laureato in farmacia a Bologna, dal 1984 a Pisa e dal 2001 residente a Vecchiano, nel paese di Nodica. Carnì segue con passione e diligenza la politica comunale da molti anni ed è uno dei fondatori di “Un Cuore per Vecchiano”, nel 2018. La lista sarà composta da cittadine e cittadini rappresentative del capoluogo e di tutte le frazioni e rappresenterà un cambio generazionale, oltre che di mentalità. Tutti i nostri candidati sono indipendenti avendo rinunciato, per partecipare a questo progetto, alle loro precedenti appartenenze partitiche nazionali.

Civismo, ambientalismo, rilancio dell’autonomia e della democrazia nel comune di Vecchiano, non possono più essere parole vuote, devono necessariamente diventare atti amministrativi con effetti concreti. La pandemia ci lascia in mezzo a macerie economiche e sociali, non solo problemi sanitari. Sono necessarie energie fresche, menti aperte, spirito civico indipendente da fazioni e faziosità, libertà dalla partitocrazia e da interessi politici estranei al nostro territorio.

Nei prossimi anni ci giochiamo il futuro dei nostri paesi. Dobbiamo dimostrarci capaci di difendere il lavoro locale e l’economia locale, la sanità e la scuola pubbliche, la sicurezza e la manutenzione, gli investimenti necessari per la valorizzazione dei beni comuni, dalla Marina al lago e alle colline. Vecchiano deve restare un territorio accogliente per nuove famiglie con i loro bambini, contadini, artigiani, commercianti, operatori turistici e culturali, ma anche per nuove imprese, per esempio nel campo del riciclaggio integrale dei rifiuti, della protezione ambientale, della produzione di energie pulite.

Non c’è più tempo! Dobbiamo poter vivere e lavorare senza inquinamento visibile e anche invisibile (come quello elettromagnetico). I nostri paesi devonoessere accessibili e accoglienti, mettendo sempre al primo posto i disabili, le mamme con le carrozzine, gli anziani. Non stiamo parlando di cose facili, ma insieme, enti pubblici, produttori privati, popolazione, possiamo, anzi dobbiamo farcela, mettendoci il cuore.

Il gruppo di coordinamento - Debora Melani, Roberto Stella, Maria Elena Toscano, Enrico Botta, Elisabetta Scatena, Alessandra Baldacci, Mauro Vaiani

La garante - Ione Orsini

Fonte: Lista civica Un Cuore per Vecchiano