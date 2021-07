Estate Fiorentina: il Florence Korea Film Fest in scena alle Murate

Un viaggio nella Corea del Sud contemporanea, quella meno conosciuta e più autentica, oltre gli stereotipi, vista dagli occhi di sei registe in “Dopo Parasite. Notti di cinema coreano”, la rassegna di cinema organizzata dal Florence Korea Film Fest, dedicata alle registe donne, in programma dal 25 al 30 luglio negli spazi del MAD, Murate Art District, in piazza delle Murate (tutti i film alle 21, ingresso libero su prenotazione info.mad@musefirenze.it; 055/2476873) nell’ambito del cinema all’aperto organizzato nel cartellone dell’Estate Fiorentina.

La rassegna è una selezione di film di qualità con la collaborazione di KOFIC-Korean Film Council dedicata alle registe donne che raccontano la Corea del Sud sia tradizionale sia contemporanea attraverso film che si concentrano sui capitoli più recenti e più importanti della storia del cinema coreano attraverso un occhio privilegiato, quello delle donne, “spesso trascurate a livello internazionale”.

Si parte con “Mal- mo- e: The Secret Mission”, opera prima della regista Eom Yoo-na che racconta partendo dagli anni ’40, quando la Corea era sotto l’occupazione giapponese e lo studio della lingua coreana era vietato dall’Impero. Il programma prosegue con “Our Midnight”, un racconto di incontri casuali nelle strade notturne di Seul tra un attore senza soldi appena lasciato dall’amante e una donna che ha subìto molestie e ha denunciato il proprio fidanzato (26 luglio).

E poi “New Year Blues”, film corale che affronta temi che spaziano dall’amore alla famiglia fino alla creazione di nuovi percorsi di vita, sesto lavoro della regista Hong Ji-young (27 luglio); “A Bedsore”, primo lungometraggio della regista Shim Hye-jung, che cattura le più piccole frustrazioni di tre generazioni di una famiglia (vincitore della giuria per la sezione Independent Korea del FKFF 2021, 28 luglio); “Take Me Home”, della regista Han Jay sul tema della famiglia e con al centro le tematiche LGBTQI+ (29 luglio) per concludersi con “More than family”, una commedia on the road, primo lungometraggio di Choi Ha-na che racconta di una 21enne alle prese con la rivelazione della sua maternità in famiglia (30 luglio).

La rassegna è organizzata dalla Taegukgi-Toscana Korea Association che organizza il Florence Korea Film Fest e dagli organizzatori Riccardo Gelli e Eun-young Chang.

I film saranno proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano e inglese. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: info.mad@musefirenze.it. Per ulteriori informazioni: https://estatefiorentina.it/eventi/dopo-parasite-notti-di-cinema-coreano-al-mad/

Informazioni: Florence Korea Film Fest; Via San Domenico, 101 (Fi); Tel: 333 68 74 142; mail

info@koreafilmfest.com; www.koreafilmfest.com;

Fonte: Ufficio Stampa