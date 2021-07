Raggiunge 25 anni Estetica Più Bella, una targa per il centro di Ponzano

Una targa come attestato di gratitudine e riconoscimento è stata consegnata, mercoledì 21 luglio, dal vice sindaco, Fabio Barsottini insieme all’assessore Adolfo Bellucci all’azienda “Estetica Più Bella” di Ponzano per i ‘primi’ venticinque anni di attività su territorio.

L’amministrazione comunale premia la titolare, Anna Maria Stanco e il suo personale, per la ‘serietà, la dedizione e l’attenzione prestata alla clientela’, si legge nella targa.

Nata il 24 luglio 1996 in via Ponzano, 50, Anna Maria Stanco, ha sempre pensato alle persone, al loro benessere, a come farle sorridere prendendosene cura. Da qui parte il progetto di un ‘qualcosa’ che diventa centro estetico, partendo prima su uno spazio di 100mq fino ad arrivare ad un salone che ha raddoppiato la sua superficie.

«Facciamo i complimenti a Anna Maria Stanco – ha detto Fabio Barsottini -. Abbiamo festeggiato insieme a lei i primi 25 anni di attività del centro estetico più bella a Empoli. Ho conosciuto una donna piena di energia e che negli anni ha saputo far crescere la propria attività con sacrificio, professionalità e fiducia. Una bella storia, un bel futuro. Empoli è una città ricca di persone come Anna Maria e dobbiamo fare di tutto per sostenerle e far crescere tutti insieme la nostra città».

Anna Maria Stanco ha aggiunto: «Siamo nati qui a Ponzano e ne sono orgogliosa. Credo che il gesto di oggi da parte dell’amministrazione comunale di Empoli serva per dare un’impronta diversa guardando al futuro. Da sempre ho voluto fare qualcosa di importante per le persone e vederle uscire dal nostro centro contente, felici, da la forza di andare avanti migliorandosi. Il mio personale è composto da otto dipendenti, ci sono estetiste che hanno mosso insieme a me i primi passi di questa professione, altre si occupano di accoglienza. Investo molto sulla loro formazione e per il momento, siamo un gruppo di sole donne. Il Centro è specializzato in trattamenti age viso, rimodellamento del corpo ed epilazione definitiva attraverso il laser. Abbiamo creato anche una nostra linea di prodotti, grazie ad un laboratorio di tecnici specializzati. Viene redatto anche un magazine per le clienti. Con la pandemia le abitudini della clientela sono cambiate. All’inizio c’era tanta paura. Adesso c’è disorientamento. Il nostro ambiente è rispettoso delle norme anti contagio nel rispetto di chi lavora e di chi fruisce dei nostri».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa