Etrusca verso la prossima stagione, Lorenzo Bellachioma ultima conferma

Dopo le tante conferme e i doverosi saluti ad alcuni protagonisti della scorsa stagione, l'Etrusca ufficializza l'ultima conferma: Lorenzo Bellachioma sarà un giocatore di San Miniato anche nella stagione 2021/2022.

Lorenzo, classe 2000, originario di Siena, riesce così a guadagnarsi una bella conferma, perché guadagnata sul campo, dopo le belle performance nella parte finale della stagione e grazie ai costanti miglioramenti tecnici, che lo hanno fatto salire nella gerarchia della squadra e nel rispetto di tutti i compagni. Bellachioma inizierà quindi la stagione 2021/2022 come parte integrante del roster Etrusca (la scorsa stagione era iniziata in una sorta di doppio tesseramento con Agliana in C Gold) e dovrà essere bravo anche in questa stagione a mettere a disposizione della squadra e del nuovo staff tecnico, tutta la sua abnegazione e caparbia, che lo hanno portato a dare un contributo importante nelle gare importanti di fine stagione dei playoff scorsi.

"Sono motivatissimo e non vedo l'ora di ripartire, dopo il finale esaltante della scorsa stagione" le parole di Lorenzo Bellachioma dopo la conferma "Sono conscio di avere un'opportunità importante, avendo un ruolo nel roster fin dall'inizio della stagione, grazie al lavoro di tutto lo scorso anno e grazie al sostegno costante di tutti i miei compagni. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del nuovo coach e del nuovo staff, che ho avuto modo di conoscere in questo mese: siamo tutti determinati per continuare a regalare successi a tutto il mondo Etrusca."

Fonte: Etrusca Basket - Ufficio stampa