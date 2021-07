Dalla Nazionale a 'casa', Bernardeschi premiato dalla sua Carrara

Questa mattina, in municipio a Carrara, il sindaco Francesco De Pasquale ha consegnato l'Alta benemerenza civica a Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e da poco ritornato da Euro2020, dove ha vestito la maglia della Nazionale italiana.

Lo stesso Bernardeschi, fresco anche di nozze celebrate la scorsa settimana nella sua Carrara, si è commosso nel ricevere il prestigioso riconoscimento da parte della città che lo ha visto crescere.

Tutto il Consiglio comunale unanime nella consegna e nell'applaudire il concittadino, campione di calcio. "Questo riconoscimento riempie di gioia me e la mia famiglia perché qui ho imparato i valori della vita, che sono i più importanti". Una responsabilità del giocatore, è quella di essere anche un esempio per tanti giovani, come ha continuato: "Io cerco di fare del mio meglio per quei bambini che stanno crescendo con il sogno del pallone. E a loro vorrei dire di non arrendersi mai, perché nelle difficoltà vengono fuori l'uomo, il sogno, il cuore e la passione".

Un riconoscimento non solo allo sportivo, ma all'uomo, come ha aggiunto ancora il primo cittadino De Pasquale: "Federico qui è diventato grande, qui si è sposato, qui torna per stare con la sua famiglia e il suo attaccamento alla città e fortissimo". Carrara è volata nel mondo con Bernardeschi, "Grazie per quello che fai e per quello che sei" ha concluso il sindaco.