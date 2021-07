Gambassi Terme diventa Città Gentile, festa con l’autore bestseller Daniel Lumera

Si svolgerà sabato 31 luglio alle ore 18.30, nella splendida cornice del giardino comunale, la proclamazione di Gambassi Terme Città Gentile.

Gambassi Terme, con la sottoscrizione del Manifesto delle Città Gentili, aderisce ufficialmente al movimento collettivo nazionale Italia Gentile, promosso dall’Associazione di volontariato My Life Design ONLUS e dal suo fondatore Daniel Lumera, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere. La città, insieme al Movimento, si impegna così a diffondere il valore della Gentilezza verso se stessi e gli altri come risposta fondamentale alla profonda crisi che la nostra società si trova ad affrontare a causa della pandemia e non solo, promuovendone la trasformazione in progetti concreti ad alto impatto sociale.

Oltre a Daniel Lumera, promotore del movimento Italia Gentile che vede già la sottoscrizione di 25 Comuni Gentili – tra cui le vicine Firenze e Prato –, oltre allo Stato gentile di San Marino, sarà presente il Sindaco Paolo Campinoti, che sottoscriverà il Manifesto delle Città Gentili e presenterà le azioni che Gambassi Terme si impegnerà a mettere in atto per diffondere la gentilezza come valore sociale, trasversalmente in molti ambiti della società civile e del territorio. Modera l’evento Simone Tani.

«L’adesione al movimento Italia Gentile segna un momento molto importante per Gambassi Terme - sottolinea il Sindaco Campinoti -. «Il periodo difficile che abbiamo attraversato ha segnato profondamente la nostra società, dando spesso spazio a manifestazioni di paura e di rabbia non sempre facilmente controllabili. La risposta che Daniel Lumera con il suo Movimento vuole dare è che le Istituzioni sono presenti e sono vicine ai cittadini, e insieme a loro, coinvolgendoli tramite le associazioni ma anche attraverso i singoli, si inizi davvero a ricostruire un nuovo modo di collaborazione e aiuto reciproco, perché ora più che mai ci è chiaro che in situazioni come quella che abbiamo passato nessuno si aiuta da solo».

«Oltre alle azioni concrete atte a promuovere la gentilezza, elencate nel Manifesto delle Città Gentili - aggiunge la Vicesindaca Sara Rigacci, che ha seguito personalmente l’adesione al Movimento - «abbiamo elaborato una serie di proposte "nostre", che verranno presentate durante la serata della proclamazione, che vanno a toccare vari ambiti della nostra comunità, come la scuola, il sociale, la tutela dell'ambiente e molti altri. Sarà una serata che segna l'inizio di un nuovo percorso per Gambassi Terme e ognuno è libero di venire a dare il suo contributo. Credo fermamente che un atto di gentilezza riscaldi l'anima sia di chi lo compie, sia di chi lo riceve, e spero quindi che si inneschi una sorta di "contagio" in positivo di queste buone azioni e che Gambassi Terme faccia da apripista anche per altri Comuni per l'adesione al movimento Italia Gentile».

«Per affrontare questo periodo di grandi cambiamenti - sostiene Daniel Lumera - è necessario ampliare lo sguardo dall’Io al Noi e capire che il nostro benessere e la nostra salute derivano dalla salute e dal benessere dell’altro, in un’ottica di interconnessione e interdipendenza globale tra il singolo, l’ambiente e la società. Questa consapevolezza non solo genera uno straordinario impatto sui nostri geni e sul nostro ambiente interiore, ma anche sugli equilibri e sull’armonia del mondo esterno. Ripartire dal valore della Gentilezza significa, dunque, abbracciare un modo di vivere non più competitivo ma cooperativo, che affonda le sue radici nei valori dell’empatia, dell’interconnessione, del perdono. All’insegna di questi valori si sta espandendo il movimento Italia Gentile in un circolo virtuoso inarrestabile, che vede l’unione tra scienza e coscienza generare un tangibile e importante impatto sociale».

La partecipazione all'evento è gratuita con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 05711655140 dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 oppure inviando una e-mail a biblioteca@comune.gambassi-terme.fi.it

Fonte: Ufficio Stampa