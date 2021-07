Giovanissimi castellani a lezione sull'Elsa con scuola e Protezione Civile

Fiume Elsa: salvaguardia, pesca, ambiente…una giornata alla scoperta del nostro fiume.

Giovedi 22 Luglio, una giornata alla scoperta del nostro fiume per i ragazzi del progetto scuola – estate. Il progetto portato avanti dall’Istituto Comprensivo di Castelfiorentino insieme alla Protezione Civile Prociv-Arci di Castelfiorentino prevede due settimane di attività alla scoperta del nostro territorio e di sensibilizzazione sui temi della salvaguardia e sul rispetto della natura.

Nella giornata di giovedì 22 luglio i ragazzi si sono spostati presso il campo gara di Granaiolo insieme ai membri della FIPSAS: Mecatti Massimo, Responsabile del Comitato Regionale, Mauro Evangelisti, Presidente della sezione provinciale convenzionata FIPSAS ed Istruttore Federale coadiuvato ed assistito da Antonio Barnini, Responsabile Regionale delle Guardie Giurate Ittiche Volontarie ed Alberto Calzolari Responsabile Provinciale Guardie Giurate Ittiche Volontarie.

Il lancio tecnico leggero di precisione è una disciplina utilizzata spesso per i gruppi di giovani ragazzi (6-16 anni), poiché serve allo sviluppo dell’equilibrio, della corretta postura e della concentrazione nei giovani ed adolescenti.

Svolto in campetti di lancio appositi, viene utilizzata una serie di attrezzature specifiche: canna dotata di mulinello di 1,80 metri, filo del diametro 0.18 e peso del piombo di 8 grammi, questa per la versione standard.

Utilizzando una sola mano e facendo oscillare il piombo il lancio ha lo scopo di colpire un bersaglio a cerchi concentrici con valori differenti.

Nel pomeriggio invece Antonio Barnini ha vestito i panni del Geometra del nostro Comune ed ha spiegato ai ragazzi la storia delle casse di espansione, la loro costruzione e la funzione di salvaguardia che questa ha per il territorio della Valdelsa.

Durante la mattina ha fatto visita ai ragazzi il Dirigente Scolastico del Comprensivo Dottor Geraldo Di Fonzo, oltre che passare un po' di tempo con i propri studenti, c’è stato il tempo per una chiacchierata con il Responsabile FIPSAS per valutare la possibilità di progetti ambientali per i ragazzi durante il corso dell’anno scolastico.

Marco Cappellini Presidente della Prociv: "Questo è il primo anno in cui collaboriamo con il nostro Istituto Comprensivo per il progetto scuola-estate, abbiamo cercato di creare un percorso che possa appassionare ed incuriosire i ragazzi partendo dal vivere quotidiano per cercare di trasmettergli le buone pratiche del prendersi cura dell’ambiente, di tutelarlo e di essere portavoce di una sempre più necessaria campagna di aiuto della natura. L’aver potuto collaborare con la FIPSAS è stato un valore aggiunto al progetto perché ci ha permesso di conoscere una nuova disciplina ed avere un punto di vista privilegiato da chi il fiume lo vive giornalmente".

Fonte: Protezione Civile Prociv-Arci Castelfiorentino