Incendio sopra Forte Stella all'Argentario

Sono proseguite tutta la notte e continueranno ancora per tutto oggi, le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato ieri sopra Forte Stella (Monte Argentario). Le fiamme, domate con molta fatica grazie agli sganci di due elicotteri regionali e al grande lavoro svolto a terra dalle squadre della Racchetta e degli operai delle colline metallifere, hanno percorso una zona di bosco ceduo tagliata recententemente. Ingenti i danni subiti dagli alberi e dai nuovi getti che stavano nascendo dalle ceppe. Con i due ettari arsi dal fuoco probabilmente abbiamo perso purtroppo anche la capacità del bosco di rigenerarsi. Le squadre Racchetta (dodici in tutto dalle sezioni Argentario, Capalbio, Alta Maremma Grosseto, Civitella Marittima) hanno realizzato a mano con zappe e rastri una staccata (fascia di terreno sgombra di vegetazione e lettiera) lungo tutto il perimetro dell'incendio e giuntando le tubazioni dei mezzi per 500m l'hanno bagnata abbondantemente. Un lavoro lungo e faticoso ma necessario per evitare che il fuoco riparta da qualche brace nascosta sottoterra. Le fasi di controllo incendio continueranno anche la prossima notte e nella giornata di domani con ulteriori squadre Racchetta che daranno il cambio a quelle attualmente impegnate.