L'ultima settimana ai laboratori estivi di Arci è sulla parità di genere

E’ alle porte la quarta e ultima settimana di giochi e attività per ragazzi nell’ambito del progetto “NarrAzioni”, organizzato da Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS presso il centro di socializzazione di Ponte a Elsa. Nelle ultime tre settimane uscite sul territorio, giochi di ruolo, laboratori e incontri in collaborazione con enti del territorio hanno impegnato i ragazzi tra gli 11 e i 16 anni in riflessioni sull’impegno civile e su tematiche di interesse pubblico. Ogni settimana poi una giornata è stata aperta al pubblico, per promuovere all’esterno le attività di cui i ragazzi erano protagonisti.

Questa settimana il focus sarà su parità di genere e sessualità, in collaborazione con l’associazione Non Una di Meno di Empoli, che lunedì 26 aprirà i lavori con un incontro introduttivo sui temi della settimana. Durante l’incontro, i ragazzi prepareranno una serie di piccole interviste che il giorno seguente, durante un’uscita sul territorio, sottoporranno a giovani e anziani per indagare le posizioni dei concittadini sui temi trattati. Giovedì 29 invece l’associazione Non Una Di Meno terrà un incontro di Educazione Sessuale aperto al pubblico e, come sempre, venerdì 30 la settimana si chiuderà con una giornata di riflessione e condivisione durante la quale sarà offerto un aperitivo ai ragazzi e alle loro famiglie.

Fonte: Arci Comitato Territoriale Empolese Valdelsa APS