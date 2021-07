L'appello di Basket Castelfiorentino: "Vaccinatevi"

L’invito non può che essere uno, quello a vaccinarsi.

Abc Castelfiorentino, Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino, anche a seguito delle nuove normative che dal 6 agosto renderanno obbligatoria la Certificazione verde Covid-19 (Green pass) per molte attività, tra cui l’ingresso nelle palestre e negli impianti sportivi, invitano tutti i propri tesserati e tesserate, a partire dai 12 anni di età, a vaccinarsi. Soltanto così, infatti, sarà possibile riprendere l’attività a settembre in totale sicurezza.

Per partecipare all’attività sportiva, sia essa allenamento o partita, sarà infatti necessario per tutti i tesserati a partire dai 12 anni di età (giocatori, allenatori, addetti ai lavori), essere in possesso del Green pass, che è possibile ottenere in tre modi: avvenuta vaccinazione; guarigione da Covid (validità 6 mesi dalla guarigione); tampone negativo (validità 48 ore).

"Adesso abbiamo uno strumento per combattere il Covid, il vaccino. E l’invito a tutti non può che essere quello a vaccinarsi, per sé stessi e per gli altri. Perché stavolta siamo davvero tutti in prima linea a combattere questa battaglia".

Nell’occasione la società ricorda anche che per riprendere l’attività sportiva sarà necessario il certificato medico sportivo in corso di validità. Pertanto si consiglia di controllare la scadenza del proprio certificato ed eventualmente provvedere a prendere l’appuntamento per la visita prima dell’inizio dell’attività. Si ricorda che il certificato dovrà essere agonistico a partire dall’11° anno di età, non agonistico fino al 10° anno. Il modulo di richiesta per effettuare la visita sarà rilasciato dalla segreteria scrivendo all’indirizzo info@abccastelfiorentino.it.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa