Lavoro in Comune, Empoli assume 6 istruttori amministrativi

Il Comune di Empoli assume personale dipendente a tempo indeterminato. Sono stati indetti e pubblicati un bando di concorso per sei posti, a tempo pieno, per ‘Istruttore Amministrativo Contabile’ categoria C, posizione economica C1, e due avvisi di mobilità volontaria, sempre full time, per due posti di ‘Istruttore Amministrativo Direttivo’, categoria D, che andranno a coprire rispettivamente il Servizio Patrimonio e Espropri e il Servizio SUAP, Attività Economiche dell'Ente.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – Per quanto riguarda le sei assunzioni di categoria C, la domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata esclusivamente in modalità online, utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione ‘Bandi di Concorso’ del sito del Comune. La scadenza è fissata per il 4 agosto 2021.

Questo è il link diretto al modulo di domanda online: https://empoli-gov.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_BND_007

Invece, per le due mobilità di profilo categoria D, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta in cartaceo, indirizzandola a ‘Comune di Empoli, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Via Giuseppe Del Papa,41, 50053 Empoli – FI’, presentata direttamente, con raccomandata o via PEC entro e non oltre il 21 agosto 2021.

Tutte le informazioni necessarie su procedure, requisiti e quanto di utile ad una corretta compilazione e presentazione delle rispettive domande sono spiegate nella sezione dedicata ai ‘Bandi’ del sito istituzionale al link https://storico.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa