Manifestazioni contro il Green pass a Firenze: una non è comunicata alla questura

Per domani pomeriggio a Firenze sono state annunciate due manifestazioni contro il Green pass, delle quali solo una preavvisata alla questura. Il messaggio che annuncia le proteste, non firmato, conterrebbe un elenco di manifestazioni previste contemporaneamente in varie città italiane, tra cui appunto Firenze.

Dalle 16 alle 19, ai giardini pubblici della Fortezza da Basso, la rete R2020 ha organizzato un presidio autorizzato. L'altro evento, diffuso via social e messaggi, è stato invece indetto per le 17.30 in piazza della Signoria, in centro.

Le manifestazioni si riferiscono all'obbligo, in vigore dal 6 agosto anche in Toscana, del Green pass per ristoranti e bar al chiuso, spettacoli, terme, piscine, stadi, palestre e altro ancora (Qui per la notizia e i dettagli).