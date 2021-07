Muore per la malaria parroco 50enne a Castelfiorentino

È morto a soli 50 anni don Alexis Phola Phola, parroco di Cambiano e Sala a Castelfiorentino. Ordinato sacerdote nel 1999, si è ammalato di malaria dopo essere tornato nella sua patria in Congo per l'ordinazione del suo vescovo.

La comunità di fedeli e di cittadini di Castelfiorentino è in lutto. Il sindaco Alessio Falorni ha ricordato così don Alexis: "Persona gentilissima e davvero disponibile, don Alexis era presente da due anni nella comunità castellana, dove aveva colmato quella che era da un po’ di tempo una lacuna, ovvero quella di avere un parroco dedicato per la frazione cambianese. Si era integrato magnificamente, ed era persona apprezzatissima per le sue qualità umane, nonché per le sue prediche cariche di sensibilità. I parrocchiani di Cambiano e Sala, e la comunità di Castelfiorentino tutta, si stringono con affetto alla famiglia per le più sentite condoglianze".