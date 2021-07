Niente Volo di Cecco Santi e Fiera, al suo posto Vinci sotto le stelle

Mercoledì 28 luglio, dalle ore 18 alle 24, tutti in piazza con “Vinci sotto le stelle”, la manifestazione organizzata dal Centro commerciale naturale Vincincentro, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale della città del Genio.

Tra via Giovanni XXIII, via Roma e piazza della Libertà saranno allestiti numerosi stand di oggettistica e artigianato e un mercato straordinario che prevede anche l'esposizione di animali da cortile.

In più, i negozi rimarranno aperti e ci sarà l'intrattenimento musicale con la performance dal vivo del trio acustico “Big Little Italy” sul palco di piazza della Libertà, e il karaoke in via Roma in compagnia di Mariella e Antonio.

“Un sentito ringraziamento al CCN Vincincentro per aver organizzato questa serata - afferma l'assessore alle Attività produttive del Comune di Vinci, Paolo Frese - Purtroppo, a causa della pandemia e delle necessarie predisposizioni per la sicurezza sanitaria, neanche quest'anno è stato possibile organizzare la tradizionale Fiera di Luglio, con la sfilata del corteo storico e il volo di Cecco Santi. L'evento del 28 è stato ideato proprio per ritrovarsi nella serata tradizionale della Fiera di Luglio e per rinnovare l'appuntamento per il 2022, nella speranza che presto il Covid-19 sarà soltanto un brutto ricordo”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa