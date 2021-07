Ragazzi Leggendari, la premiazione dei giovani a Empoli

Si è svolta mercoledì 21 luglio la cerimonia di premiazione dei ‘Ragazzi Leggendari’, presenziata da Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli e da Eleonora Gargiulo, bibliotecaria della biblioteca “Renato Fucini” di Empoli.

Ad accompagnare i ragazzi nell’ultimo atto di questa bella avventura, la bibliotecaria Claudia Ciolli di PromoCultura che li ha seguiti insieme alle tutor Alice Torrigiani e Giulia Fani in tutto il loro percorso, dalla costituzione dei gruppi di lettura alle interviste finali con gli autori.

Le due tutor, brillanti studentesse universitarie, sono state a loro volta premiate con la consegna di un attestato e di una lettera di referenze.

Quello dei ‘Leggendari’ è stato un cammino emozionante, la prova di come i giovani di oggi siano pronti a mettersi in gioco e raccogliere gli stimoli che li aiutino a conoscersi e frequentarsi, ad esprimere le proprie capacità ed emozioni e a dimostrare il proprio talento.

Giulia Terreni, assessore alla cultura, prima di consegnare gli attestati, ha detto: «È molto bello ritrovarsi di persona in questo anno difficile. Voi siete stati veramente bravi e non lo dico come circostanza. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, vi ho sempre seguito dalla base Sesa del festival che biblioteca e PromoCultura mandano avanti con passione da anni, con amore di chi ama la cultura e la lettura»

Alla premiazione erano presenti alcuni dei lettori con le loro famiglie, a cui va il ringraziamento della biblioteca e dell’amministrazione comunale per la disponibilità. Tutti hanno dimostrato un grande spirito di collaborazione e la capacità di mettersi in gioco, organizzarsi autonomamente, tra i vari impegni quotidiani, rispondendo con precisione e puntualità alle varie richieste che la macchina organizzativa del Festival via via ha presentato.

Sono stati davvero bravi i ‘Ragazzi Leggendari’ nel superare le varie tappe della sfida in cui la biblioteca comunale “Renato Fucini” li ha coinvolti: leggere in pochissime settimane i libri degli autori ospiti di Leggenda, riflettere insieme nei gruppi di lettura e preparare le interviste con domande e tracce di lettura che avrebbero potuto incuriosire altri lettori, ed infine “metterci la faccia” intervistando pubblicamente i loro autori preferiti.

Un lavoro svolto sempre con serietà ed entusiasmo, nonostante le difficoltà tecniche delle connessioni remote che talvolta hanno dovuto affrontare; un lavoro che li ha ripagati anche con la possibilità di instaurare con gli autori un rapporto più informale, e togliersi qualche curiosità relativa alle opere lette e anche alla loro vita privata.

I ‘Leggendari’ hanno incontrato nomi noti del panorama letterario italiano: Matteo Corradini, Antonio Ferrara, Giuseppe Festa, Luigi Garlando, Daniele Nicastro e Licia Troisi.

Le interviste realizzate sono ancora tutte visibili sulla pagina Facebook del Festival @leggendafestival e sul canale Youtube della Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli @bibliotecafucini.

Questi i nominativi dei premiati:

Anna Belli, Gabriele Giglioli, Giulia Missimi, Lara Pistoia (2A Scuola secondaria di I grado “Busoni” di Empoli)

Andrea Lombardo (2A Scuola secondaria di I grado “Vanghetti” di Empoli)

Francesco Bellucci (1B Scuola secondaria di I grado “Vanghetti” di Empoli)

Giulio Sanarica (1D Scuola secondaria di I grado “Vanghetti” di Empoli)

Gabriele Scruci (3F Scuola secondaria di I grado “Busoni” di Empoli)

Alessandro Dell’Orto (1° Scuola secondaria I grado Istituto Calasanzio)

Il gruppo dei Leggendari sarà il punto di partenza per la nuova entusiasmante esperienza dell'edizione di Leggenda Festival 2022, già in preparazione.

Chi fosse interessato a partecipare, può consegnare la propria candidatura scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it

Alcuni dei Ragazzi Leggendari fanno ora parte del gruppo di lettura giovani della biblioteca, che si riunisce una volta al mese per parlare di libri e consigliarsi nuove letture. Il gruppo si chiama “Gli Scompaginati” ed è aperto a tutti coloro che hanno la passione per la lettura. Per partecipare, è sufficiente scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa