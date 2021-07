Reali in Toscana: la Regina Madre d'Olanda in visita a Montelupo

La Villa Medicea dell'Ambrogiana fra le mete visitate dalla Regina Madre Beatrice dei Paesi Bassi durante la sua vacanza privata in Italia.

La villa dell'Ambrogiana, pur nelle condizioni in cui si trova oggi, esercita un fascino in Italia e all'estero, tanto che la Regina Madre Beatrice dei Paesi Bassi l'ha scelta come una delle tappe della sua visita in Toscana.

Oggi il sindaco Paolo Masetti ha accompagnato una visitatrice speciale alla scoperta di Montelupo. La Regina Madre Beatrice è stata accolta al Museo della Ceramica per poi visitare il Museo Artistico e Industriale Bitossi e a seguire la Villa Medicea dell'Ambrogiana. Nel pomeriggio prevista una sosta alla scoperta dell'atelier dell'artista Marco Bagnoli.

"È stato un piacere e un'emozione accompagnare la Regina Madre Beatrice in una giornata della sua vacanza in Italia ed è stato per me motivo di orgoglio che fra tante mete possibili abbia scelto proprio Montelupo, il suo Museo, la sua ceramica e quel luogo di indubbio fascino che è il complesso Mediceo dell'Ambrogiana. Un luogo carico di storia che anche nelle condizioni in cui versa, costituisce un elemento di interesse per i visitatori italiani e stranieri; un concentrato di arte, cultura e storia umana che non possiamo e non dobbiamo disperdere. Tutto ciò ci conferma, se mai ce ne fosse bisogno, anche dopo l'articolo apparso sul Times nei giorni scorsi, di quanto sia essenziale recuperare questo luogo e farlo diventare il cuore degli Uffizi diffusi", afferma il sindaco Paolo Masetti.

Non è la prima volta che la Regina Madre capita nelle terre toscane: due anni fa fece vi