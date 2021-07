Rinnovato il gemellaggio tra Pistoia e Zittau

Si rinnova il patto di amicizia che da cinquant’anni lega Pistoia e Zittau. Questa mattina, nella sala Grandonio del Palazzo comunale il sindaco Alessandro Tomasi e il Primo sindaco della cittadina tedesca Thomas Zenker hanno firmato il protocollo che sancisce la continuità di un rapporto di collaborazione che negli anni si è consolidato e ha dato i suoi frutti, sia in termini di condivisione che di sostegno reciproco.

“Siamo certi che i forti legami fra le nostre città saranno duraturi, grazie alla sincerità, alla cordialità, alla franchezza, alla tolleranza, al rispetto e alle sinergie dei diversi elementi che contribuiscono a dare vita a questa singolare alleanza, a questo gemellaggio italo-tedesco” si legge nel protocollo firmato dai due sindaci.

Fino al 27 luglio, una delegazione di rappresentanti della cittadina tedesca, guidati appunto dal Primo sindaco di Zittau Thomas Zenker, rimarrà in visita a Pistoia. Il primo cittadino è accompagnato da Michael Bräuer della Cassa di Risparmio Oberlausitz- Niederschlesien, Sven Rössel della scuola musicale Dreiländereck, Peter Knüvener dei Musei Civici di Zittau, Birgit Kaiser e Jürgen Kloß del Lions Club Zittau. La delegazione prenderà parte ai festeggiamenti in onore di San Jacopo a partire dalla processione di sabato 24 luglio, per proseguire nei giorni successivi con alcune visite ad aziende pistoiesi, tra le quali due vivai e un’azienda vinicola.

Il 2021 rappresenta dunque un'importante ricorrenza per le due città, unite da mezzo secolo da un forte legame di amicizia. Tutto è cominciato nel 1971, quando si è tenuto l'incontro dei lavoratori delle Officine VEB – Robur di Zittau con quelli della Breda Costruzioni Ferroviarie di Pistoia. Le Amministrazioni delle due città appoggiarono la nascita di questa amicizia, che nel tempo si è rafforzata. In questi ultimi anni si è riusciti a dare nuovo impulso al gemellaggio, ad esempio con gli studenti dell’Istituto ‘F. Pacini’ che hanno svolto un tirocinio a Zittau o con la mostra “Via Sacra” allestita nel Battistero di Pistoia.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa